مصدر سياسي:توزيع حصص وزارات “الخبزة”على تحالفي السيادة وعزم

مصدر سياسي:توزيع حصص وزارات “الخبزة”على تحالفي السيادة وعزم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  توافق القوى السياسية على توزيع حصصهم في المناصب، فيما سيكون رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكبر الخاسرين في صفقات توزيع المناصب. وافاد مصدر سياسي مطلع ، إن “رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر سيحصل على مناصب: نائب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية او المالية، فضلا عن وزارة التجارة التي يسيطر عليها منذ سنوات”.اما تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي، فيبدو انه سيكون الأكثر حظوظا في الوزارات، اذ يبين المصدر أن “وزارات التربية والدفاع والتخطيط ستكون ضمن حصته شريطة ان يسمى وزير التخطيط نائبا لرئيس الوزراء كما جرت العادة”. واشار الى ان “محمد الحلبوسي لن يحصل على وزارة وقد يحصل على وزارة الشباب والرياضة في حال التوافق عليها وسيمنحها للقوى التركمانية  داخل تحالف تقدم”.اما بشأن بورصة الأسماء، فيؤكد المصدر أن “ما تم حسمه هو ترشيح احمد الجربا لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية والاسماء المتبقية سيتم إرسالها بشكل مجموعة للمكلف بتشكيل الحكومة واختيار من يراه مناسبا من تلك الاسماء”.

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