مصدر سياسي:حراك استباقي لحزب الحلبوسي في الانبار استعدادا للانتخابات المقبلة

مصدر سياسي:حراك استباقي لحزب الحلبوسي في الانبار استعدادا للانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، الاثنين، عودة نشاطات مكاتب حزب تقدم في المحافظة بعد ان خلت من مسؤوليها بعد فوزهم في الانتخابات.وأفاد المصدر، ان ” زعيم حزب تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اوعز الى كافة مكاتب حزبه في عموم مدن المحافظة بتواجد كوادرهم واجراء اجتماعات مع شيوخ ووجهاء الانبار تحضيرا لانتخابات يسعى لها جهات متنفذة في الحكومة المركزية غير ان التوجه الجديد لم يلاقي ترحيب كبيرا عكس ما كان عليه في الانتخابات السابقة “.واضاف ان” عدد من اعضاء مجلس النواب في حزب تقدم بدأوا نشاطهم في تفقد الاحياء السكنية والقيام بنشاطات توحي بان امر اجراء الانتخابات اصبح واقع حال بالتزامن مع وجود بوادر تلوح في الافق من ان معظم الذين تم انتخابهم من حزب تقدم سيحرمون من الوصول الى مبتغاهم بعد ان نكثوا بوعودهم امام ناخبيهم وهي بمثابة فرصة ينتقم منها البعض من المواطنين من مرشحيهم الذين اغلقوا كافة وسائل الاتصال حال فوزهم في الانتخابات السابقة”.وأشار المصدر الى ان “شعبية حزب تقدم انخفضت كثيرا عما كانت عليه في المرحلة الماضية ولم يحصدوا عدد المقاعد التي حصلوا عليه سابقا في حال الموافقة على اجراء انتخابات جديدة “.

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