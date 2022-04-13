مصدر سياسي:حراك سياسي لتشكيل تحالف جديد برئاسة (رافع العيساوي)

مصدر سياسي:حراك سياسي لتشكيل تحالف جديد برئاسة (رافع العيساوي)
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، عن شروع تحالف عزم تشكيل كيان نيابي سني جديد بعد تعذر اطراف التحالف الثلاثي من الحصول على مناصب، مبينا ان التحالف المذكور فاتح رافع العيساوي للانضمام الى التحالف الجديد لزيادة منافسة الخنجر.وقال المصدر ، إن “12 نائبا من عزم اجتمعوا قبل عدة ايام واتفقوا على فتح حوارات جديدة مع القوى السنية الفائزة بالانتخابات ابرزهم احمد الجبوري (ابو مازن) وشخصيات اخرى للاعلان عن تحالف سني جديد”.واضاف ان “تحالف عزم يعتمد على قيادات سنية بارزة وفاعلة وفاتح اسامة النجيفي واطرافا سياسية مختلفة متحالفة مع خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي للانضمام الى التحالف الجديد سيما بعد تعذر اطراف التحالف الثلاثي عن تشكيل الحكومة”.واشار المصدر الى ان “خالد العبيدي وسلمان الجميلي شرعا بالتحرك نحو اقناع الوزير السابق والمتهم بعدة قضايا جنائية رافع العيساوي بالانخراط في صفوف التحالف واعلان ترأسه التحالف ضمن استراتيجية انهاء تفرد الخنجر والحلبوسي بمحافظة الانبار”.

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