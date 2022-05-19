مصدر سياسي:حراك سياسي لطرد الحلبوسي من منصبه

مصدر سياسي:حراك سياسي لطرد الحلبوسي من منصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن تصاعد الحراك السياسي داخل البيت السني للإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرا الى أن الحراك يجري على مستويين داخلي وخارجي.وافاد المصدر ، إن “التحركات قائمة على قدم وساق داخل البيت السياسي السني من اجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه”، مبينا أن “هناك قيادات تقود حراكا داخليا، فيما تقوم قيادات أخرى بتحركات خارجية”.وأضاف، أن “علي حاتم السليمان ورافع العيساوي يقودان حراكا كثيفا في الأردن لعقد مؤتمر للقوى السنية الذي سيبحث في كيفية الإطاحة بالحلبوسي من منصبه”، مشيرا الى أن “المؤتمر قد ينعقد خلال الأيام المقبلة”.ورجح المصدر، أن “تشهد الأيام القليلة المقبلة اعلان تحالف عزم الاسراع في اجراءات اقالة الحلبوسي من الرئاسة على المستوى النيابي”. 

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