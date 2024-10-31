مصدر سياسي:حزب الجيل الجديد يطالب برئاسة برلمان الإقليم

مصدر سياسي:حزب الجيل الجديد يطالب برئاسة برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن مطالبة حراك الجيل الجديد بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.وقال المصدر : إن “الجيل الجديد الذي حل بالمرتبة الثالثة، بات يطالب بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان مقابل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان سيحرج الحزب الديمقراطي كونه سيضطر لمنح منصب سيادي للاتحاد الوطني باعتباره الكتلة الثانية الفائزة في الانتخابات”.وأوضح، أن “بهذه المعادلة، لم يتبق سوى منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، والتي يشغلها الحزب الديمقراطي الكردستاني سوية”.وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان. ووفقا لتلك النتائج، فقد حصل حراك الجيل الجديد على (15) مقعدا وهو الثالث بعد حزبي بارزاني وطالباني.

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