مصدر سياسي:حزب الحلبوسي يستحوذ على أموال الانبار

مصدر سياسي:حزب الحلبوسي يستحوذ على أموال الانبار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي ،السبت، إن “قيادات حزب تقدم استحوذت على مشاريع الاعمار في الانبار من خلال وجود مدراء دوائر حكومية يمهدون عملية تسهيل إناطة هذه المشاريع الى شركات استثمارية على صلة بقيادات الحزب وسط غضب واستياء اصحاب رؤوس الاموال على الية توزيع المشاريع على الشركات في المحافظة “. واضاف المصدر ان” قيادات حزب تقدم جنت اموال طائلة من مشاريع الاعمار فيما اختفت مبالغ مالية أخرى لم يعرف مصيرها لحد هذه الساعة وتقدر بأكثر من 500 مليار دينار ويخشى كبار المسؤولين في  حكومة الانبار المحلية من قيام رئيس الحكومة محمد السوداني من فتح ملفات فساد مشاريع الاعمار”.وأوضح، أن “شركات وهمية تسيطر على مشاريع الاعمار في الانبار وان معظم الاعمال المنفذة رديئة ولم يتم محاسبتها من قبل الحكومة المحلية كونها تحمل صفة مقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مؤكدا ان “مساعي تبذل لتحريك فساد ملفات مشاريع الاعمار واحالت المتورطين الى القضاء “.

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