مصدر سياسي:حزب بارزاني رفض تجديد الولاية الثانية للحلبوسي

مصدر سياسي:حزب بارزاني رفض تجديد الولاية الثانية للحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، السبت ، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ القيادات السنية بضرورة اختيار شخصية غير الحلبوسي لشغل منصب لرئاسة البرلمان.وأفاد المصدر ، إن “مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وعن طريق مستشاره أوصل رسالة للقيادات السياسية السنية بضرورة اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان”.وأضاف أن “بارزاني أبلغ القيادات برفضه دعم تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان مجددا، ولديه مواقف من توليه الدورة السابقة”.وترفض قوى سياسية وشعبية من مكونات مختلفة التجديد للرئاسات الثلاث بينهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. 

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