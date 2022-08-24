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اليوم.. اجتماع للرئاسات الثلاث بحضور بلاسخارت لمناقشة الأزمة الصدرية الإطارية
مصدر سياسي:حزب بارزاني سيشكل وفدا لإقناع الصدر بالمشاركة بالحوار
خارجية دولة فيطي:وزارتنا غير معنية بملف قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا!!!
ائتلاف المالكي:حماية فائق زيدان أصبحت مُلزمة علينا بعد توجيه خامئني
تحالف الفتح يطالب الحلبوسي بإلغاء قرار تعليق الجلسات البرلمانية
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خارجية دولة فيطي:وزارتنا غير معنية بملف قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا!!!
وزير البيئة ومحافظ البنك المركزي يبحثان الاقتصاد الأخضر
صالح:الرواتب الشهرية لجميع الفئات مؤمنة حتى نهاية 2023
العراق والكويت يستأنفان المفاوضات حول الملاحة في قناة خور عبدالله العراقي
سياسي كردي:العائلة البارزانية سلمت مدن وموارد الإقليم إلى تركيا
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