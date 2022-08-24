مصدر سياسي:حزب بارزاني سيشكل وفدا لإقناع الصدر بالمشاركة بالحوار

مصدر سياسي:حزب بارزاني سيشكل وفدا لإقناع الصدر بالمشاركة بالحوار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن نية الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، تشكيل لجنة شاملة تضم القوى السياسية للذهاب إلى الحنانة في النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.وقال المصدر ، إن “الديمقراطي يريد تشكيل لجنة من القوى السياسية والذهاب إلى الحنانة في النجف للقاء زعيم التيار الصدري والاستماع لمطالبه”.وأضاف أن “الديمقراطي سيشارك بفؤاد حسين ممثلا عن الحزب، باجتماع القوى السياسية الذي دعا له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسيقترح عدة حلول للخروج من الأزمة”.

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