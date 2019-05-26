مصدر سياسي:حزب بارزاني ” يجهاد ” بعدم تسليم كريم إلى بغداد!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي ، الاحد 26 ايار 2019، عن تفاصيل خاصة تتعلق بسبب اصرار قيادات كردية كبيرة على منع تسليم محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم الى السلطات العراقية.وافاد المصدر، إن “هناك خشية داخل الحزب الديمقراطي من ان تسليم كريم لبغداد وعرضه امام قضاة النزاهة سيكشف الكثير من الملفات خاصة بقضية النفط التي يعتبر فيها محافظ كركوك السابق بمثابة الصندوق الأسود”.وأضاف ان “هناك دفع من الاتحاد الوطني عن طريق علاقاته بضرورة تسليم نجم الدين كريم الى بغداد، لأنه تسبب لهم بمشاكل عديدة وآخرها تركه الحزب والذهاب مع الديمقراطي الكردستاني”.وأشار الى ان “نيجرفان بارزاني يجري اتصالات يوميا بالقيادات العراقية واخرى لبنانية وحتى الامريكية والخليجية في سبيل اطلاق سراح كريم لأن وجوده في بغداد سيفتح ملف نفط كركوك وكمية السرقات التي كان يتم تهريبها الى تركيا والتي لايعرفها سوى محافظ كركوك ووزير الثروات الطبيعية السابق اشتي هورامي ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني”.