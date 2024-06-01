مصدر سياسي:حزب بارزاني يرفض إناطة منصب محافظ كركوك لغريمه حزب طالباني

مصدر سياسي:حزب بارزاني يرفض إناطة منصب محافظ كركوك لغريمه حزب طالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن يكون منصب محافظ كركوك من الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال المصدر ، إن “الديمقراطي يريد محافظا لكركوك من المكون الكردي وليس شرط أن يكون مستقلا أو من الاتحاد الوطني”.وأضاف أن “الديمقراطي أبلغ الاتحاد الوطني بهذه الأمر كما أبلغهم بتأييده لقضية تدوير المناصب بين مكونات كركوك من العرب والكرد والتركمان، ولهذا الأمر تعقدت قضية تشكيل الحكومة المحلية ولم يفلح اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالقوى السياسية ولم يخرج بنتائج إيجابية” وفقاً للمصدر.وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مساء الاربعاء الماضي ، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية في كركوك، لغرض حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية المتأخرة منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات منذ 5 أشهر، الا ان المعلومات تشير الى عدم التوصل لأي حل.وتشير المعطيات الى عدم امكانية التوصل لأي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الأربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.

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