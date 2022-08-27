مصدر سياسي:حزب بارزاني يرفض حضور اي حوار دون وجود التيار الصدري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني حضور جلسة برلمانية دون الاتفاق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان الديمقراطي ابلغ الاطار بالامر.وأفاد المصدر، إن “السبب الرئيسي وراء تأجيل اجتماع القوى السياسية المقرر يوم أمس هو لامتناع الديمقراطي عن الحضور وطلبه تشكيل وفد للذهاب إلى الحنانة والاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يعترض على حضور جلسة برلمانية تعقد خارج مبنى البرلمان، بدون الاتفاق مع الصدر لحل الأزمة أولا”.