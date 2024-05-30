مصدر سياسي:حكومة السوداني متعاونة مع ميليشيا الحشد في استهداف الشركات الأمريكية

مصدر سياسي:حكومة السوداني متعاونة مع ميليشيا الحشد في استهداف الشركات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مسؤول، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية غير قادرة على حماية الشركات الامريكية في بغداد.وأضاف المصدر، إن “قضية استمرار استهداف الشركات الامريكية من قبل ميليشيا الحشد الشعبي وبعلم المؤسسات الأمنية وأمام أنظارها في بغداد قضية تؤكد على التسهيل الحكومي والأمني لتنفيذ تلك العمليات ضد أمن العراق واستقراره، وتأتي ضمن توجيهات إيرانية وهذه الأعمال الإرهابية تمثل إساءة للاقتصاد العراقي وضرب الاستثمار ، والتأثير بشكل خطير على الاستثمارات الأجنبية “.وفجر اليوم الخميس، تعرض فرع شركة “كاتربيلر” في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية الى استهداف بعبوة صوتية، كما تم استهداف معهد كامبرج البريطاني – الامريكي بعبوة محلية الصنع ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد من قبل ميليشيا الحشد الشعبي.ووفقاً لمصدر في الشرطة، فأن الهجومين لم يُخلِّفا اصابات بشرية تُذكر سوى اضرار مادية لحقت بمبنى الشركة والمعهد.

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