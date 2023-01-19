مصدر سياسي:حيدر مكية رئيسا لهيئة الاستثمار

مصدر سياسي:حيدر مكية رئيسا لهيئة الاستثمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، الخميس، بتعيين رئيس جديد لهيئة الاستثمار الوطنية.وقال المصدر إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بتعيين مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “حيدر مكية” رئيساً لهيئة الاستثمار الوطنية.

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