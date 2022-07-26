مصدر سياسي:خلافات بين الحلبوسي والخنجر حول ” وزارات الخبزة”

مصدر سياسي:خلافات بين الحلبوسي والخنجر حول ” وزارات الخبزة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن اندلاع صراع جديد بين القيادات السنية بعد تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، مبينا ان وزارتي التجارة والتربية اشعلت الحرب السنية بسبب ارتباطهما بصفقات كبيرة.وافاد المصدر :ان “صراعا كبيرا اندلع بين زعامات تحالفي السيادة والعزم بسبب التنافس على وزارة التربية والتي تعتبر كنزا لتلك الزعامات جراء صفقات طبع الكتب وبناء المدارس”.واضاف ان “الوزارة الثانية هي التجارة والتي تعد الاهم سنيا في الوقت الراهن كونها خصصت لها اموال طائلة ضمن قانون الامن الغذائي ومن يستحوذ عليها يحصل على مقاولات كبيرة”.وتابع المصدر ان “العزم ينوي طرح ملف رئاسة البرلمان مجددا وقد ابلغ قيادة الاطار الا انه بانتظار نجاح محمد شياع السوداني في نيل ثقة البرلمان من اجل الانطلاق بمشروع اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان”.

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