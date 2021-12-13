مصدر سياسي:خلافات كبيرة بين الحلبوسي والخنجر حول المناصب السيادية

مصدر سياسي:خلافات كبيرة بين الحلبوسي والخنجر حول المناصب السيادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع،الاثنين، عن وجود صرعات جديدة بين الحلبوسي والخنجر للاستحواذ على مناصب سيادية في الحكومة المقبلة.وأفاد المصدر، إنه “بالرغم من الاجتماعات  الجارية بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي الا ان هذه الحوارات لم تسفر على انهاء كافة الخلافات التي تتمثل في رغبة الطرفين الاستحواذ على المناصب السيادية في الحكومة المقبلة ويرى كل طرف له الاحقية بالظفر على المناصب العليا”.واضاف، ان “عزم تحاول جاهدة لضم كتل واحزاب ومستقلين الى ائتلافهم من اجل مجابهة تطلعات الحلبوسي الذي يبذل جهودا كبيرة للبقاء في منصبه السابق”.

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