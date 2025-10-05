مصدر سياسي:خلافات حصص المناصب وراء تأخر تشكيل حكومة الإقليم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاحد (5 تشرين الأول 2025)، عن أبرز الخلافات التي تعيق حسم ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، على الرغم من التقارب الملحوظ بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين في الأسابيع الأخيرة.وقال المصدر ، إن “الطرفين توصلا إلى تفاهمات مبدئية بشأن المضي بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن بعض المناصب الحساسة لا تزال موضع خلاف”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي يصر على توحيد الأجهزة الأمنية من البيشمركة والآسايش خلال الكابينة الجديدة، ويريد أن يتوجه الكرد إلى بغداد بعد الانتخابات البرلمانية بموقف موحد”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني من جانبه يطالب بالحصول على منصب وزارة الداخلية، ووكيل مجلس أمن الإقليم، ووزارات المالية والتخطيط والبيشمركة، فضلاً عن مواقع مهمة مثل نواب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة”، مؤكداً أن “الاتحاد يشدد كذلك على أن يكون منصب رئيس الإقليم واحداً يتمتع بصلاحيات واسعة”.وبحسب مراقبين، فإن استمرار هذه الخلافات قد يطيل من عمر الأزمة السياسية في الإقليم، ما لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية تُنهي حالة الجمود وتفتح الطريق أمام ولادة الحكومة الجديدة.

