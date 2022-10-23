مصدر سياسي:خلاف بين الحلبوسي والخنجر على وزارتي الدفاع والتربية

مصدر سياسي:خلاف بين الحلبوسي والخنجر على وزارتي الدفاع والتربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع،الاحد، عن فشل اجتماع تحالف السيادة لحسم 3 خلافات حول تشكيلة الحكومة المقبلة.وقال المصدر ، إن “تحالف السيادة عقد، مساء امس، اجتماعا غير معلن في بغداد لبحث الخلافات بين اقطابه حول  توزيع الوزارت والتي تركزت في 3 ملفات هامة ابرزها وزارة الدفاع والتربية”. واضاف، ان “جبهة الخنجر غاضبة من محاولات اطراف مقربة من الحلبوسي الظفر بثلاث وزارات رغم وجود تعهدات بتقاسمها بين الطرفين”، لافتا الى ان “عدد مرشحي وزارة الدفاع ارتفع الى 8 “واشار الى ان” السيادة سيعقد اجتماعا آخر، مساء اليوم، من اجل ايجاد اطر للتفاهم بعد فشل اجتماع يوم امس وتوقعات بحضور الحلبوسي من اجل حسم الخلافات التي بدات تتصاعد في الاونة الأخيرة”.

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