مصدر سياسي:خلاف داخل تحالف السيادة حول من يشغل المقعد النيابي الشاغر

مصدر سياسي:خلاف داخل تحالف السيادة حول من يشغل المقعد النيابي الشاغر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع نالثلاثاء، ان “بدر الفحل وبحكم وظيفته المهمة في هيئة المساءلة والعدالة شرع بالتحرك من اجل انهاء قضية المرشح المجتث بعثيا مقدام الجميلي من تحالفه من القضايا الموجهة اليه”.وأضاف المصدر، ان “الجميلي حصل على أكثر من 9000 صوت في حين يقل عنه قتيبة الجبوري بالف، ما يعني ان مقدام مازال يتنافس على المقعد النيابي في حال الغاء الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة”.واوضح ان “نائب رئيس هيئة المساءلة صلاح مزاحم يرفض ذلك التحرك باعتباره قياديا بارزا في تحالف خميس الخنجر ويسعى لابقاء قتيبة الجبوري المقرب منه في البرلمان”، مبينا ان “التطورات الأخيرة في مواقف مقتدى الصدر خلقت ازمة جديدة بين الخنجر والحلبوسي حيث يصر الاخير على الانسحاب والذهاب باتجاهات سياسية مختلفة بعد ضمانه رئاسة مجلس النواب”. 

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