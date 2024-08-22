مصدر سياسي:خميس الخنجر في أربيل لاستماع توجيهات البارزاني بشأن حسم الرئاسة البرلمانية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن اجتماع وصفه بالمهم يجمع كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس حزب السيادة خميس الخنجر، لمناقشة حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر، ان “الإجتماع يعقد في أربيل اليوم الخميس، ويحضره نواب لمناقشة حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان وجهود بارزاني في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية خاصة السنية – السنية”.

وأضاف أن “الاجتماع سيكون مهماً لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، بخاصة أن تدخل بارزاني كوسيط لحل هذه الأزمة مدعوم من قبل الإطار التنسيقي وأغلب الأطراف السياسية السنية”.