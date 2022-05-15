مصدر سياسي:دعوات لإقامة مؤتمر عشائري لنزع سلطة الحلبوسي على الانبار

مصدر سياسي:دعوات لإقامة مؤتمر عشائري لنزع سلطة الحلبوسي على الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع، الاحد، بتسلم قيادات سنية بارزة دعوات اقامة المؤتمر العشائري السياسي السني في العاصمة الاردنية عمان، مبينا ان المؤتمر سيعلن انتهاء عهد محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وزعيما للقوى السنية في الانبار.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مطلع الشهر المقبل سيشهد انعقاد الاجتماع الاول التنسيقي للقوى السنية للعشائر الانبارية من اجل منع محمد الحلبوسي من السيطرة على الانبار ومقدراتها وانهاء اتفاق دبي الذي اسفر عن التحالف ببين الحلبوسي والخنجر”.وأضاف، ان “مؤتمر عمان للقوى المعارضة سيشهد مشاركة قيادات في تحالف العزم ورافع العيساوي وعلي حاتم السليمان بالاضافة لاكثر من 150 شخصية عشائرية”.وأوضح المصدر، ان “اربيل وانقرة منعتا اقامة هكذا مؤتمر بذريعة عدم وجود موافقات سابقة”، مشيرا الى أن “العكس ذلك خلاف ذلك حيث جاء المنع لاغراض سياسية من اجل استمرار الحلبوسي التفرد بالسلطة والقرار دون اي منافسة”.

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