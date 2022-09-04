مصدر سياسي:دعوة الكاظمي بعقد اجتماع يوم غد للكتل السياسية فاشلة

مصدر سياسي:دعوة الكاظمي بعقد اجتماع يوم غد للكتل السياسية فاشلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر أن يوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأثنين المقبل دعوة إلى القوى والأطراف السياسية لعقد جلسة حوار بهدف تخطي الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.وقال مصدر مطلع ، إن الكاظمي يعمل على عقد اجتماع الاثنين المقبل للقوى السياسية العراقية كافة من اجل ايجاد حلول للازمة السياسية.وأضاف أن الاجتماع مهدد بالالغاء او التاجيل كما حصل سابقا اذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري.

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