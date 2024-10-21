مصدر سياسي:رسالة أمريكية إلى بغداد ” إسرائيل لن تستهدف الحشد الشعبي”

مصدر سياسي:رسالة أمريكية إلى بغداد ” إسرائيل لن تستهدف الحشد الشعبي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم ، عن مضمون رسالة أمريكية غير معلنة لبغداد وصلت منذ أربعة أيام.وقال المصدر، إن “مسؤولا أمريكيا بيّن في لقاء غير معلن مع مسؤول عراقي قبل أربعة أيام بأن واشنطن لا تريد أن يكون طرفا في صراع الشرق الاوسط وهي تضغط باتجاه أن لا يتعرض الى أي استهداف مباشر من قبل اسرائيل”.وأضاف، أن “المسؤول الأمريكي أوضح في جملة مهمة من ثلاث كلمات، أن بغداد لن تستهدف”، في إشارة واضحة بأن هناك دراية بالخطة العامة لطبيعة رد الكيان على إيران والتي ربما تشمل بلدان اخرى بذريعة وجود حلفاء لها من فصائل وغيرها”.واختتم المصدر تصريحه بالإشارة الى أن “الادارة الامريكية تحرص على بقاء الهدنة مع فصائل الحشد وعدم استهداف أيا من قواعدها ومصالحها وهي تضغط بهذا الاتجاه”.

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