مصدر سياسي:رشيد يتوسط لتجاوز الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني

مصدر سياسي:رشيد يتوسط لتجاوز الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، على أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد سيلعب دور الوساطة بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.وقال المصدر: إن “رشيد ومن خلال زيارته لأربيل واجتماعاته مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، سيلتقي أيضا في السليمانية رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني”.وأضاف أن “رشيد سيحاول إصلاح الأوضاع بين الحزبين واللجوء للتهدئة الإعلامية، بعد أن وصلت الخلافات لمرحلة متطورة، بعد تبادل التصريحات المتشنجة بين الطرفين”.

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