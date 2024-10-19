مصدر سياسي:زعماء إطاريين ينقلون رسالة أمريكية إلى طهران تفيد بـ”التهدئة”

مصدر سياسي:زعماء إطاريين ينقلون رسالة أمريكية إلى طهران تفيد بـ”التهدئة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن وصول رسالة أمريكية مقتضبة إلى طهران عبر وسطاء عراقيين تركز على ثلاث نقاط.وقال المصدر ، إن” رسالة أمريكية مقتضبة وصلت صباح اليوم الى وسطاء عراقيين في بغداد لنقلها إلى إيران ركزت على ثلاث نقاط ابرزها انها تريد التهدئة وعدم تأزيم الموقف في الشرق الأوسط وان أي اعتداء يطال مصالحها سترد وانها لا تريد حربًا مباشرة مع طهران، وان تكف عن دعم حالة التوتر في لبنان وغيره”.وأضاف، ان” الرسالة لا جديد فيها وهي تكرار لرسائل أخرى مشابهة، لافتا الى ان” ايران ردت قبل أيام على رسالة أمريكية كانت مشابهة الى حد كبير باختصار وهي انها لن تتردد في الدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت الى هجوم من قبل الكيان وانها ستعتبر من يوفر له الدعم والاسناد للكيان بانه مشارك بالاعتداء”.وأشار المصدر الى، ان” اغتيال السنوار غيّر من قواعد اللعبة في المنطقة ويبدو ان واشنطن قررت التأني في أي مباحثات غير مباشرة مع طهران بانتظار رد الكيان المحتل الذي يتوقع بانه لن يطول لكنها قلقة من انه قد يتجاوز خطوطًا حمراء تدفع الى المزيد من التوتر في منطقة باتت في وضع لا تحسد عليه”.

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