مصدر سياسي:زيارة بلينكن للعراق لتفادي ضربات “المقاومة” على قوات بلاده

مصدر سياسي:زيارة بلينكن للعراق لتفادي ضربات “المقاومة” على قوات بلاده
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، عن السبب الرئيس والمباشر وراء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى بغداد والتي لم يكن مخططًا لها قبل 72 ساعة، فيما أشار إلى وجود ثلاثة تقارير مثيرة للقلق.وقال المصدر ، ان” زيارة وزير الخارجية الامريكي الى بغداد لم يكن مخططًا لها قبل 72 ساعة اي انها جرت في ظروف استثنائية خاصة مع وجود 3 تقارير مثيرة للقلق اعدها البنتاغون حول الهجمات التي تعرضت له القواعد الأمريكية في العراق وسوريا من قبل فصائل عراقية غير معروفة”.وأضاف، أن “التقارير اشارت بما لا يقبل الشك إلى أن القصف مؤثر وأن نوعية المسيرات تشكل خطورة مباشرة على حياة الجنود ويمكن ان تؤدي الى خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتا الى إن بلينكن سيناقش مع الحكومة العراقية ملف تعرض القواعد الى القصف المتكرر على نحو قد يقود الى تصعيد وتؤتر في منطقة هي بالأساس تعاني من تداعيات الأحداث الجارية في غزة”.واشار المصدر الى، ان” بلينكن سيرسل رسالة الى طهران حول جدية واشنطن بعدم توسيع نطاق الأزمة في غزة وعدم ارسال اي مقاتلين على الأرض مع التحذير من خطورة دعم الفصائل بالاسلحة والمسيرات الفتاكة التي بدت ترهق القواعد الامريكية بسبب استنزاف بطاريات الدفاع الجوي”.وتابع المصدر الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، إن” وزير الخارجية الأمريكي يدرك موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية بعد مؤتمر القاهرة وزيارته هي محاولة للتخفيف من التؤتر خاصة مع موجات القصف التي بدات تاخذ مدى اوسع بقصف اهداف في اسرائيل”.

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