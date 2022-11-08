مصدر سياسي:صراع بين ائتلاف المالكي وتيار الحكمة على منصب محافظ بابل

مصدر سياسي:صراع بين ائتلاف المالكي وتيار الحكمة على منصب محافظ بابل
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الحلة/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر  سياسي مطلع في محافظة بابل، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الخلاف الحاصل بين مسؤولين محليين على منصب المحافظ، وسط تهديدات اطلقها المتظاهرون باقتحام مبنى المحافظة.وقال المصدر، إن “ديوان محافظة بابل، شهد خلافًا بين النائب الأول للمحافظ وسام أصلان من ائتلاف المالكي، والنائب الثاني حسن منديل من تيار الحكمة الذي طرد سابقا من منصب المحافظ لفساده ، على منصب المحافظ بعد إقالة علي وعد”.وأضاف المصدر أن “متظاهري محافظة بابل هددوا باقتحام المبنى في حال تسلم منديل مهام منصب المحافظ خلفًا لعلي وعد الذي تمت إقالته بأمر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.

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