مصدر سياسي:صراع سنّي فاسد على وزارة الدفاع

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع ،الاثنين، إن “الخلاف السني ليس بجديد، الا ان اعلان جميع القوى السياسية الانخراط ضمن مشروع تحالف بناء الدولة اسهم في زيادة وحدة التوتر”. واضاف ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والذي تنازل في وقت سابق عن جميع المناصب السنية لصالح خميس الحنجر مقابل فوزه بالرئاسة, انقلب على الاخير وقام بترشيح الفريق الركن ناصر الغنام لوزارة الدفاع، الا ان الخنجر اعترض على التسمية وطالب بمنحها لشخصية عسكرية اخرى كونها محجوزة لرئيس تحالف السيادة، بينما يصر تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي على تسليم الوزارة لشخصية مقربة منه ضمن استحقاقه الانتخابي”. واشار الى ان “الصراع حول وزارتي التربية والتي تتمتع بموازنة كبيرة من استمرار تمويل بناء المدارس وطباعة الكتب وغيرها من المشاريع والتجارة ذات الموازنة الانفجارية بفضل قانون الامن الغذائي لم تقل ضراوة عن الدفاع بين القوى السنية”.