مصدر سياسي:على القضاء مراقبة قرارات حكومة تصريف الأعمال

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، اليوم الاربعاء، أن الحكومة الحالية أصبحت حكومة تصريف أعمال، مشدداً على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة، بما فيها القضاء، بمراقبة خطواتها في ظل غياب الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب.وقال المصدر، إن “غياب الدور الرقابي لمجلس النواب، خاصة في هذه الفترة، تم استغلاله من قبل رؤساء الحكومات السابقة، وهو ما يفرض على المؤسسات القضائية متابعة أداء الحكومة بشكل دقيق، مرحلة تصريف الأعمال تتطلب التزاماً صارماً بالقوانين وعدم اتخاذ قرارات خارج صلاحياتها”.وأضاف أن “المراقبة القضائية ضرورية لضمان عدم استغلال المرحلة الحالية في تمرير قرارات أو مشاريع قد تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي”.

