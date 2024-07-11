مصدر سياسي:فشل إنعقاد مجلس كركوك التي دعا لها السوداني

مصدر سياسي:فشل إنعقاد مجلس كركوك التي دعا لها السوداني
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 كركوك/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، بفشل انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك، التي دعا لعقدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المصدر ، إن “جميع أعضاء المجلس الـ16 حضروا إلى مكان انعقاد الجلسة، لكن 8 منهم دخلوا القاعة و8 آخرين لم يدخلوا”، مبينا أن “سبب الخلاف هو أن الأعضاء الـ8 الذين لم يدخلوا طالبوا بإبقاء الجلسة مفتوحة بعد انتهائها ليتم حسم مسألة المحافظ خلال 30 يوما”.وأضاف أن “الاعضاء الـ8 الذين دخلوا القاعة أرادوا أن يتم اغلاق الجلسة بعد عقد جلسة بدء مهام أعضاء المجلس وبذلك يكون مفتاح عقد الجلسة المقبلة بيد المحافظ الحالي راكان الجبوري”.وأول أمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بناية مجلس المحافظة.

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