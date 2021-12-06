مصدر سياسي:قاآني سيجدد ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان القادم

مصدر سياسي:قاآني سيجدد ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان القادم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع ، الاثنين، ان حسم الرئاسة البرلمانية من خلال “الإتفاقات” السياسية وهي عبارة عن “صفقة ” بين الاطراف المتنفذة ، واضاف المصدر، إن تحالف تقدم هو الثاني في الانتخابات وله الأفضلية في تجديد الولاية الثانية للحلبوسي، واوضح، إن الصدر والاطار التنسيقي لم يتطرقوا في اجتماعهم الاخير على “الرئاسات الثلاث” من حيث التجديد أو الرفض. واكد المصدر، إن الحلبوسي يتمتع بعلاقات جيدة مع القوى الإيرانية  وقاسم سليماني هو من نصبه لرئاسة الدورة السابقة  ولانعتقد ان اسماعيل قاني  سينسب بديل عنه في الدورة البرلمانية القادمة وتحالفه الفائز الثاني.

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