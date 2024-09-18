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نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
ائتلاف المالكي:وجود مكاتب لحماس والحوثيين في بغداد لأنها القلب النابض لمشروع المقاومة الإسلامية
مصدر سياسي:قاآني طلب من زعماء الإطار والحشد ترك الخلافات لخدمة مشروع المقاومة
إيران تطالب حشدها الشعبي بضرب إسرائيل رداً على استهداف سفيرها في بيروت
السوداني:مشكلة الكهرباء في النقل والتوزيع
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نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
السوداني:مشكلة الكهرباء في النقل والتوزيع
اليوم ..استقرار في أسعار صرف الدولار
“سومو”:أكثر من (722) مليون طن حجم الاستيراد من البنزين خلال الربع الثاني من العام الحالي
نائب:محكمة أمريكية تلزم العراق بدفع(120) مليون دولار لشركة عقدها مخالف للقانون
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- رياضية
تعرّف على تفاصيل المنحة الشهرية للفائزين بالبطولات العالمية والاولمبية
مدرب فريق النصر السعودي:أرضية الملعب سبب تعادلنا مع الشرطة
طاقم تحكيم كويتي لإدارة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي
مصدر رياضي:تدريبات فريقي الشرطة والنصر السعودي في ملعب الشعب الدولي
وزارة الشباب والرياضة:( 106)عدد أفراد وفد فريق النصر السعودي لملاقاة الشرطة
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
مصادر أمنية:فضائح وزنا وابتزاز وسرقات من قبل محافظ ذي قار وبعض أعضاء مجلس المحافظة
مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
بزشكيان:اتفقت مع السوداني على إلغاء الحدود بين العراق وإيران وأمريكا ترفض ذلك
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