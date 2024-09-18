مصدر سياسي:قاآني طلب من زعماء الإطار والحشد ترك الخلافات لخدمة مشروع المقاومة

مصدر سياسي:قاآني طلب من زعماء الإطار والحشد ترك الخلافات لخدمة مشروع المقاومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي إطاري، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، أن أهداف زيارة قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، السرية الى بغداد والتي وصلها يوم أمس الثلاثاء.للتوسط بين المالكي والسوداني لحماية الحكم الشيعي ولخدمة مشروع المقاومة بزعامة الإمام خامئني ، واضاف المصدر، ان قاآني اجتمع خارج الأضواء بكل زعماء الإطار والحشد وطلب منهم الابتعاد عن الخلافات الشخصية لحماية الحكم الشيعي ومشروع المقاومة ،واكد المصدر، أن قاآني امر الحضور في قصر عمار الحكيم  بالدفاع عن حزب الله اللبناني من العدوان الإسرائيلي.

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