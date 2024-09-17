مصدر سياسي:قاآني يصل بغداد سراً ويجتمع مع زعماء فصائل حشده الشعبي

مصدر سياسي:قاآني يصل بغداد سراً ويجتمع مع زعماء فصائل حشده الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع ، اليوم الثلاثاء، بوصل قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد.واضاف؛ بأن قاآني انخرط فور وصوله بعقد اجتماعات “منفردة ومجتمعة” مع قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران.وأوضح المصدر؛ أن قاآني التقى بقادة سياسية وفصائل يتقدمها زعيم منظمة بدر الإيرانية هادي العامري، وزعيم  ميليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا كتائب حزب الله العراقي حسين الحميداوي وآخرين.

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