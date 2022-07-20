مصدر سياسي:لجنة ولائية إرهابية لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

مصدر سياسي:لجنة ولائية إرهابية لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي، الاربعاء، بانتهاء اجتماع الاطار التنسيقي، فيما اكد تحديد 24 ساعة لحسم منصب رئاسة الوزراء.واضاف، ان “اجتماع الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مجموعة أسماء مرشحة لمنصب رئاسة الوزراء واللجنة ستقدم تقريرها للإطار خلال الـ 24 ساعة القادمة”.واوضح، ان ”رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ابدوا مرونة عالية لتسهيل مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد”.وبين المصدر ان “اللجنة مشكلة من  الارهابي قيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي، في حين تم ترشيح حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني وعبد الحسين عبطان وعلي الشكري وقاسم الأعرجي لمنصب رئيس الوزراء”. 

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