مصدر سياسي:ماكغورك قريبا في أربيل لحل الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني

مصدر سياسي:ماكغورك قريبا في أربيل لحل الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة يقوم بها ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق. وقال المصدر : إن “ماكغورك سيلتقي خلال زيارته الى أربيل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيسا الاقليم والحكومة، فضلا عن عقده اجتماعا مع نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني”.وأضاف أن “ماكغورك سيزور السليمانية أيضا ويلتقي بافل طالباني، لبحث ملفات عديدة أبرزها النفط والغاز والخلافات بين الحزبين الحاكمين بالإقليم”، مشيرا الى أن “ماكغورك سيحاول لعب دور الوساطة بين الطرفين، بعد وصلت الأمور لطريق مسدود”. حيث أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحافية أن المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك سيزور أربيل للقاء عدد من المسؤولين. الخلافات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي وصلت الى ذروتها، وفق ما يرى متتبعون، لاسيما بعد زيارة وفد من الإقليم برئاسة مسرور بارزاني العاصمة بغداد، من دون مشاركة ممثلين من الاتحاد الوطني، حيث عدها الأخير تهميشا للحزب.

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