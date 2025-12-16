مصدر سياسي:مبعوث دولي للعراق لتحقيق رغبات الكويت وحكومة بارزاني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي ،الثلاثاء، على تعيين مبعوث دولي للعراق لصالح رغبات الكويت وحزب بارزاني وأن المبعوث الدولي الجديد إلى العراق سيهتم بالنموذج القائم في أربيل، إضافة إلى دولة الكويت بوصفها دولة مجاورة للعراق، مشيرا إلى وجود ملفات أساسية لا بد من حسمها، وفي مقدمتها ملف الحدود وغيرها من القضايا العالقة.وأضاف الفضلي أن المبعوث الجديد لن يتدخل في العلاقة بين العراق وإيران، لاعتبارات تتعلق بالمرحلة التي يمر بها العراق، مبينا أن التغيير سيكون على مرحلتين، الأولى تتعلق بتغيير نهج السياسة قبل الانتقال إلى تغيير الأشخاص.وأشار إلى أن تركيز المبعوث الدولي على الكويت وأربيل يعكس تحولا في أولويات المجتمع الدولي في المنطقة، لافتا إلى أن المبعوث الجديد سيكون معنيا برسم الخطوط العريضة والعناوين الأساسية للسياسة العراقية المقبلة، بعيدا عن الطائفية، بما يسهم تحقيق مصالح الكويت على حساب العراق .

