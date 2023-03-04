مصدر سياسي:محافظ الناصرية أمام لجنة تحقيقية جراء الفساد

مصدر سياسي:محافظ الناصرية أمام لجنة تحقيقية جراء الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، السبت، عن إصدار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيها يقضي بفتح تحقيق مع محافظ ذي قار الحالي القيادي في التيار الصدري وأبن عم الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء حميد الغزي وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة، على خلفية إحالة مشاريع على شركات “فاشلة” وتكبيد المحافظة خسائر بعشرات مليارات الدنانير.وذكر المصدر ، إن “السوداني وجه بفتح فوري مع محافظ ذي قار، محمد الغزي، وعدد من المسؤولين بديوان المحافظة وذلك بسبب قيامهم بإحالة مشاريع على شركات فاشلة، فضلا عن فرضهم نسب محددة على مقاولين من أجل احالة المشاريع على شركاتهم، مما تسبب بهدر كبير بالمال العام”.وأضاف المصدر، أن “الخسائر المالية التي تعرضت لها المحافظة تقدر بعشرات المليارات من الدنانير”.

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