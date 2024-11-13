مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب

مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر، اليوم الأربعاء، عن محاولات لتسوية قضية رئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي من قبل عمه، مبينا ان التسوية وصلت الى ٥ مليون دولار كرشاوى.وقال المصدر ، إن” رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي مسجون في المطار على ذمة التحقيق كما تم استدعاء آخرين متورطين بالسرقات”.واضاف المصدر ان “هناك محاولات لدفع مبالغ كبيرة لتسوية القضية من قبل عم المتهم رعد علاوي مدير عام في وزارة الثقافة سابقا”.ولفت إلى أن “مبالغ التسوية وصلت إلى ٥ مليون دولار كرشاوى للمحققين إلا أن المحاولات باءت بالفشل كون القضية متابعة من السوداني بشكل خاص ورئيس هيئة النزاهة الجديد”.وتم تداول تسريب صوتي ينسب إلى رئيس الهيئة العامة للضرائب، علي علاوي، يتضمن حديثه عن التلاعب في موظفي وأموال الضرائب لصالح الشركات الخاصة مقابل أموال.وتضمن التسريب الصوتي ايضا تخفيض قيمة الضرائب بتمزيق أوراق وتعديل بيانات ختامية وتقليل المبالغ من ٧ مليار الى ٨٩ مليون وقامت وزير المالية طيف سامي بسحب يد مدير هيئة الضرائب علي وعد علاوي لمدة ستين يوما لحين انتهاء التحقيق.ومن جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بتسريب صوتي منسوب لرئيس هيئة الضرائب.

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