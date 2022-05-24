مصدر سياسي:محمد تميم يسعى للإطاحة بالحلبوسي

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المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي خالي من الاقتراض
العراق لإيران:ديونكم ستسدد حتى ولو “جوّعنا “الشعب
النزاهة النيابية:حكومة الإقليم لن تسلم بغداد دولاراً واحداً بسبب خيانة حكومة المركز
نائب كردي:الأكراد الخاسر الأكبر بإتفاق حزبي بارزاني وطالباني
مصادر:حراك نيابي وقانوني لمنح حكومة الكاظمي تخويلاً بإرسال قانون موازنة 2022
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العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
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- متابعات خاصة
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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- صورة وتعليق
الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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- اذاعة INN