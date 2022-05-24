مصدر سياسي:محمد تميم يسعى للإطاحة بالحلبوسي

مصدر سياسي:محمد تميم يسعى للإطاحة بالحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن قيام القيادي في حزب تقدم النائب محمد تميم بمفاوضات مع أطراف سياسية أخرى أبرزها تحالف عزم لاقالة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، مبينا ان تميم سيكون أحد المرشحين لتولي المنصب.وقال المصدر ، إن “الوزير السابق والنائب الحالي محمد تميم والذي يعتبر مقربا من الحلبوسي شرع بلقاء قيادات سنية بارزة في بغداد أبرزها قيادات في تحالف عزم من اجل ترتيب الأوضاع السياسية للبيت السني مجددا”.واضاف ان “تميم والاطراف السياسية السنية تخشى استمرار الحلبوسي بالتفرد بالقرارات والاستحواذ على المقاولات والمشاريع في المحافظات المحررة ما جعلها تتحرك وفقا لمصالحها المتضاربة مع الأخير”.واشار المصدر الى ان “القيادات السنية ستفاتح القوى الشيعية والكردية بأنه حصل الاجماع على استبدال الحلبوسي وترشيح بديلا عنه وسيكون على الاغلب تميم”.

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