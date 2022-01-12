مصدر سياسي:مرشح رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد بين حزبي بارزاني وطالباني

مصدر سياسي:مرشح رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد بين حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن السبب الحقيقي وراء تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تصريحاته بشأن تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية.وأفاد المصدر ، إنه “بعد تصريحات صدرت من قيادات في الحزب الديمقراطي بشأن تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية، تم ترشيح برهم صالح والإصرار عليه من قبل الاتحاد الوطني”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي أعتبر الأمر بمثابة تحدي له، كون مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يحظى بقوله وموافقته حصرا، لا أن يتم الإصرار على مرشح معين”.ويوم أمس أصدر مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني تصريحا أكد فيه بأن التصريحات الرسمية للحزب تعتمد من المتحدث الرسمي فقط، فيما نفى القيادي بالحزب هوشيار زيباري تنازل حزبه عن الرئاسة.

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