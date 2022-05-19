مصدر سياسي:مشعان سيقدم ملفات فساد تدين الحلبوسي والخنجر

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نائب:لايمكن تمرير أي قانون فيه جنبة مالية من قبل مجلس النواب
بالوثائق..المحكمة الاتحادية:لايحق لحكومة تصريف الأعمال تشريع القوانين التي تتجاوز صلاحياتها
ائتلاف النصر:إدراج قانون الأمن الغذائي في جلسة مجلس النواب تمرد على القانون
المالكي:الدعم الغذائي لايحتاج إلى تشريع قانون فاسد
الإطار:لن نسمح للتحالف الثلاثي بالتصرف الفردي بالشأن المالي
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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