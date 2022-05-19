مصدر سياسي:مشعان سيقدم ملفات فساد تدين الحلبوسي والخنجر

مصدر سياسي:مشعان سيقدم ملفات فساد تدين الحلبوسي والخنجر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر  سياسي مطلع، الخميس، عن عزم النائب المستبعد مشعان الجبوري تقديم ملفات فساد تدين رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر لهيئة النزاهة، مشيرا الى أن الملفات تتعلق بوزارة التجارة وصندوق اعمار المحافظات المحررة.وافاد المصدر : ان “مشعان وعبر تطبيق الوتساب ابلغ قيادات مهمة في تحالف السيادة بانه ذاهب لهيئة النزاهة خلال الساعات المقبلة لتسليم ملفات فساد ضد خميس الخنجر والحلبوسي عقابا لهما بعد الغاء عضويته في مجلس اثر تزوير شهادته الدراسية”.واضاف ان “الجبوري غاضب جدا من ميل محمد الحلبوسي لمنح مقعده النيابي لمرشح تحالف تقدم مقدام الجميلي والذي منحه القضاء فرصة الحصول على المقعد النيابي بعد الغاء اجراءات المساءلة والعدالة مؤخرا”.وبحسب المصدر فإن “ملفات الفساد التي يعتزم الجبوري تعتبر من الملفات الكبيرة”، مبينا أن “الملفات تتمحور حول الفساد في وزارة التجارة الي تعتبر سياسيا من حصة الخنجر وصندوق اعمار المحافظات المحررة”. 

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