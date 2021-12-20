مصدر سياسي:موعد تشكيل الحكومة المقبلة ” مفتوح”!

مصدر سياسي:موعد تشكيل الحكومة المقبلة ” مفتوح”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، الإثنين،عن تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما بين سبب ذلك.وافاد المصدر، ان “الحكومة العراقية الجديدة سوف يطول تشكيلها كثيرا بسبب عمق الخلافات بين كافة الاطراف السياسية خاصة الشيعية”.وبين ان “الخلافات السياسية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي حول شكل الحكومة القادمة ما زالت مستمرة وهناك خلاف سني سني كبير على رئاسة مجلس النواب وصراع حاد بين الكرد على رئاسة الجمهورية ولهذا تشكيل حكومة جديدة لن يكون سهل وسيكون طويل جدا ولا يوجد وقت محدد لهذا التشكيل “.

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