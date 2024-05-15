مصدر سياسي:نيجيرفان سيحدد موعد إجراء انتخابات الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكوتا

مصدر سياسي:نيجيرفان سيحدد موعد إجراء انتخابات الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكوتا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء ( 15 آيار 2024)، موعد إصدار رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني، القرار النهائي بشأن تأجيل انتخابات برلمان كردستان، فيما اشار الى اسباب زيارة بارزاني الى بغداد يوم أمس الثلاثاء.وقال المصدر ، إن “بارزاني ينتظر جلسة المحكمة الاتحادية المحددة الأحد المقبل للنظر بالشكوى التي تقدم بها رئيس الحكومة مسرور بارزاني بشأن مقاعد المكونات وتقسيم المقاعد بين المحافظات”.وأضاف أن “رئيس الإقليم سيتخذ قرارًا بتأجيل انتخابات برلمان كردستان”، مبينا أن “وجوده يوم أمس في بغداد هو لغرض استشارة الكتل السياسية وقادتها بشأن التأجيل والموعد الجديد”.

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