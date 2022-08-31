مصدر سياسي:نيجيرفان سيزور الصدر الأسبوع المقبل

مصدر سياسي:نيجيرفان سيزور الصدر الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن طرح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لمبادرته الرامية لحلحلة معضلة تشكيل الحكومة، مجددا. وقال المصدر، إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيجري زيارة إلى العاصمة بغداد الأسبوع المقبل، تليها زيارة لمقر إقامة زعيم التيار الصدري في النجف”.وأضاف أن “بارزاني يجري تنسيقا مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بهدف أن تكون الزيارة مشتركة، ولطرح المبادرة على جميع القوى الشيعية”.

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