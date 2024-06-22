مصدر سياسي:نيجيرفان يزور السليمانية للإتفاق على موعداً جديداً لانتخابات الإقليم

مصدر سياسي:نيجيرفان يزور السليمانية للإتفاق على موعداً جديداً لانتخابات الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، عن زيارة سيقوم بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى مدينة السليمانية.وقال المصدر ، إن “بارزاني سيزور السليمانية خلال الأسبوع المقبل، وسيلتقي بقادة وزعماء الأحزاب بينهم الاتحاد الوطني والأحزاب الإسلامية وحركة التغيير والحزب الشيوعي”.وأضاف أن “الهدف من هذه الزيارة والاجتماعات، هو لغرض التفاهم معهم بشأن تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان، وتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية، وتوحيد الرؤية الكردية في الملفات العالقة مع بغداد”.

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