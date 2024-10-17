مصدر سياسي:واشنطن تجري مفاوضات مع إيران في بغداد

مصدر سياسي:واشنطن تجري مفاوضات مع إيران في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع، الخميس، إن “واشنطن جادة في إجراء مفاوضات غير معلنة مع طهران في بغداد وهناك خط ساخن مع البيت الأبيض من أجل بيان آخر التحديثات”، مرجحا، أن “الحراك بهذا الاتجاه سينطلق خلال 48 ساعة في ظل وجود وفد امريكي في العاصمة”.وأضاف، أن “السفارة الأمريكية في حراك مستمر ووفودها الدبلوماسية تجري لقاءات مع نخب عراقية بشكل مستمر، بعضها غير معلن، في إطار دفع الحراك الى مفاوضات ولو كانت غير مباشرة لكن الاهم هو الاستماع إلى رأي الطرف المقابل ومحاولة ارسال المزيد من الرسائل”.وأشار الى أن “ايران تبدي مرونة خاصة خلال الساعات 24 الماضية لكنها حذرة، لا سيما وأن طهران تعتقد بأن واشنطن مفاوض غير جاد ولا يثق بتعهداته”.واختتم المصدر، أن “الجهود من قبل الاطراف العراقية مستمرة في خلق أجواء أولية لبدء المفاوضات غير المباشرة”.

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