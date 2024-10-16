مصدر سياسي:وصول وفد أمريكي سراً إلى بغداد للتفاوض مع إيران

مصدر سياسي:وصول وفد أمريكي سراً إلى بغداد للتفاوض مع إيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، عن وصول وفد امريكي بشكل غير معلن الى العاصمة بغداد فجر اليوم.وقال المصدر، ان” وفدًا أمريكيا وصل الى بغداد فجر اليوم وبشكل غير معلن في مسعى لإعداد مسودة مفاوضات غير مباشرة مع طهران”.وأضاف، ان” أمريكا تضغط بقوة عبر الوسطاء العراقيين من اجل اجراء مفاوضات مع إيران حيال مستقبل المنطقة وهي تريد اعتماد مبدأ السلة الواحدة في حل كل الملفات على عكس طهران التي ترى بأن كل ملف منفصل وله حلوله على عكس باقي الملفات”.وأشار المصدر الى ان” كل المؤشرات تدل على إن أمريكا تخشى فعليا الانخراط في حرب شاملة مع طهران لأنها قد تؤدي الى تبعات خطيرة مع قرب الموسم الانتخابي بالإضافة إلى ان حلفائها في المنطقة لا يدعمون أي خطوات تصعيدية بسبب مخاطر قد تمتد اليهم خاصة فيما يتعلق بالمنشآت النفطية والغازية”.وتوقع المصدر، ان” نتائج الوفد الأمريكي ربما تحدد بوصلة ملفات عدة للمنطقة لكن بشكل عام بغداد تلعب أدوارا مهمة في تخفيف التوتر قدر الإمكان والسعي الى بلورة مفاوضات غير مباشرة كبداية للحد من مخاطر اندلاع حرب شاملة في المنطقة”.وكان مصدر مطلع، كشف السبت (12 تشرين الأول 2024)، عن حراك غير معلن لمفاوضات ليست مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العراقية بغداد.وقال المصدر ، إن “واشنطن قلقة جدا من تسارع الأحداث في الشرق الأوسط والتصادم المباشر بين طهران وتل ابيب وسعي الأخيرة لرد عسكري يستهدف مواقع إيرانية ردا على قصف صاروخي طال قواعدها قبل أسابيع”.وأضاف، ان” واشنطن تضغط باتجاه خلق حراك غير معلن بالتنسيق مع بغداد لعقد مفاوضات غير مباشرة مع طهران من اجل ترتيب الأمور والاتفاق على مسارات محددة تنزع فتيل أي صراعات تقود المنطقة الى فوضى كبيرة”.وأشار المصدر الى، ان” كل دول الخليج تدعم خيار واشنطن في اجراء مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع طهران لتفادي خروج الصراع عن نطاق السيطرة.

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