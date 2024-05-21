مصدر سياسي:وفد إطاري برئاسة السوداني سيشارك يوم غد في تشييع رئيسي

مصدر سياسي:وفد إطاري برئاسة السوداني سيشارك يوم غد في تشييع رئيسي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي،اليوم الثلاثاء، إن وفدأ برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني سيتوجه يوم غد الأربعاء إلى طهران للمشاركة في تشييع مجرم الحرب المدعو إبراهيم رئيسي اثر سقوط مروحيته مع أقرانه، وأضاف المصدر ، أن الوفد يضم فالح الفياض رئيس الحشد ورئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي ووزير الخارجية فؤاد حسين وزعيم منظمة بدر هادي العامري وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة وزعماء فصائل الحشد الولائية ومدير عام أمن الحشد حسين اللامي ومدير استخبارات الحشد محمد البهادلي وآخرين، وتابع المصدر ،أن الوفد سيحضر  كذلك مجلس العزاء وإقامة لطمية بالمناسبة بمشاركة قيادات الحرس الثوري ،وأكد المصدر ،أن الوفد الإطاري  برئاسة السوداني سيدفع مبلغ كبير جداً لأسرة رئيسي تحت عنوان ” واجب العزاء” من المال العام العراقي وليس من جيوبهم. يذكر أن رئيسي أعدم أكثر من 30000 مواطن إيراني من المناهضين لمشروع خميني وما يسمى الثورة الإسلامية عندما كان رئيسا للسلطة القضائية في محاكمات بطريقة “السلق” وهو أحد المجرمين في تدمير العراق من خلال تأسيس الميليشيات وقتل الأبرياء وزرع الطائفية والتخلف ونشر المخدرات بالتعاون مع أدواته المحلية الحاكمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *