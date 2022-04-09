مصدر سياسي:وفد إطاري برئاسة المالكي يلتقي “عزم” لتشكيل الحكومة التوافقية

مصدر سياسي:وفد إطاري برئاسة المالكي يلتقي “عزم” لتشكيل الحكومة التوافقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم، بأن وفداً من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، التقى بقيادة تحالف “عزم”، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.وقال المصدر ، إن “وفد الإطار التنسيقي يترأسه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقد اجتماعاً مع قادة تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، للتباحث بشأن عقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وحسم ملف تشكيل الحكومة العراقية”.من جانبه ذكر بيان لمكتب “عزم” أن الاجتماع بحث المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف السياسية اللجوء إلى طاولة حوارٍ وطني حقيقي يضع حدًا للأزمة القائمة، محذرًا من أن استمرار حالة الجمود السياسي ستكون لها تداعيات خطيرة على مجمل العملية السياسية.وقد بحث اللقاء بشكل مفصّل مسودة المبادرة الوطنية التي يعتزم الاطار التنسيقي طرحها كحلٍ  اخيرٍ ينهي حالة الانسداد السياسي القائم، اذ اكد المجتمعون ان الحوار والتفاهم هو السبيل الوحيد لمعالجة الاشكالات القائمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *