مصدر سياسي:وفد إيراني سيزور أربيل لإقناع البارزاني بالإنضمام للإطار التنسيقي

مصدر سياسي:وفد إيراني سيزور أربيل لإقناع البارزاني بالإنضمام للإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن زيارة قريبة لوفد إيراني إلى مدينة أربيل للاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وافاد، إن “وفدا إيرانيا سيزور أربيل الأسبوع  الحالي بهدف الاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني  وقيادة الحزب”.وأضاف، أن “الزيارة تهدف لمحاولة إقناع الحزب الديمقراطي بالعدول عن قرار الذهاب مع التحالف الثلاثي، وتشتيت البيت الشيعي”.

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