مصدر سياسي:وفد تركي سيزور بغداد لبحث ملفي الماء والنفط

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع، الاحد، ان “وفد تركي يضم بعض المسؤولين سيناقشون خلال الزيارة إلى بغداد الملفات المشتركة، والاتفاق على صيغة قانونية تحفظ لكلا الجانبين حقوقها في الملفات المشتركة مثل حصة العراق المائية من تركيا”.وأضاف أن الوفد سيبحث ايضا مع المسؤولين العراقيين الاتفاق النفطي ورفع سقف التصدير وقضايا أخرى سيناقشها الوفد مع بغداد.

